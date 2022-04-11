Мадрид, 11 апреля, 2022, 22:17 — ИА Регнум. 25-летний испанский центральный защитник Хесус Вальехо, выступающий за мадридский «Реал», сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба «сливочных».

Мадридский «Реал»

В текущем сезоне Хесус Вальехо принял участие в трех матчах за «Реал» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 14 минут. Ранее воспитанник «Сарагосы» выступал за франкфуртский «Айнтрахт», «Вулверхэмптон» и «Гранаду».

На данный момент трансферная стоимость испанского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро. Текущее соглашение Вальехо с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2025 года.