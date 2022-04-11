Москва, , 22:16 — REGNUM Для торговли в обход санкций российские компании могут использовать страны, которые не присоединились к западным санкциям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат Ольга Сулим, комментируя возможности отечественных компаний в части ведения бизнеса на фоне введённых ограничений.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По её словам, сложившаяся ситуация значительно усложняет международную торговлю российских компаний. Для осуществления внешней торговой деятельности компаниям придётся перестраивать логистические цепочки.

«Оптимальные варианты — переориентация логистики на третьи страны, нейтральные по отношению к России. Через них можно осуществлять экспорт и импорт продукции. В первую очередь, это Турция, страны Персидского залива, особенно ОАЭ, Китай и страны Юго-Восточной Азии, ряд государств постсоветского пространства, в первую очередь Казахстан, Армения, Азербайджан», — сказала Сулим.

Ещё один вариант — использование дочерних компаний, зарегистрированных в других государствах и не находящихся под санкциями. Поэтому юрист прогнозирует появление большого количества новых юридических лиц, выполняющих формальные или фактические посреднические функции для обхода санкций.

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