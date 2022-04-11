Ухта, Коми, , 22:15 — REGNUM В Коми заключили под стражу жителя Ухты, публиковавшего в соцсети призывы к экстремизму, сообщает республиканское УФСБ.

Компьютер и наручники Stijn.Berghmans

«Установлено, что указанный гражданин, являясь активным пользователем экстремистских форумов в социальной сети «ВКонтакте», разместил на них и на собственной странице в открытом доступе публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в отношении уроженцев Северного Кавказа», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, мужчина оказался причастен к размещению призывов к осуществлению террористической деятельности в отношении представителей органов исполнительной власти и правоохранительных структур России.

На время следствия фигурант взят под стражу, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Коми, сломавший плечо своему ребенку, получил условный срок.