Турин, Италия, 11 апреля, 2022, 22:14 — ИА Регнум. 37-летний центральный защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о своем будущем в составе туринского клуба.

Nazionale Calcio Джорджо Кьеллини

«Мне повезло, что я могу жить одним днем, скоро увидим. Я счастлив, спокоен, мне нужно многое понять и оценить. А пока я думаю о матчах, я получаю удовольствие от них», — цитирует Кьеллини издание Calciomercato.

Ранее сообщалось, что после завершения текущего сезона Джорджо Кьеллини может перебраться в одним из клубов МЛС.

В текущем сезоне Джорджо Кьеллини принял участие в восемнадцати матчах за «старую синьору» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.