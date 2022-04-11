Вашингтон, 11 апреля, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Медрегулятор США смягчил коронавирусный статус для Саудовской Аравии, Мьянмы и Гаити, изменив рекомендации для путешествующих в эти страны, сообщает 11 апреля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) присвоил трём странам I уровень опасности, тогда как ранее Вашингтон относил их к самому опасному IV уровню.

Напомним, что в последние недели CDC ослабил ряд коронавирусных ограничений на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в мире. Уровень опасности также был понижен до II и I уровней для таких стран, как Бангладеш, Филиппин, Сент-Китс и Невис.