Кито, 11 апреля, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Министр производства Эквадора и министр международной торговли Канады в ходе переговоров 10 апреля обсудили возможности коммерческого развития и двустороннего сотрудничества между странами. Об этом сообщает новостное агентство El Universo.

Флаг Эквадора

Стороны договорились о начале подготовки торгового соглашения, детали которого в скором времени должны будут обсудить технические группы двух стран.

Кроме этого, эквадорский министр сообщил, что совершит в текущем году официальный визит в Канаду.

Согласно данным министерства производства Эквадора, Канада в настоящее время является десятым по объему торговли направлением эквадорского экспорта.