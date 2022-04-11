Лондон, , 22:05 — REGNUM Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте планирует переманить 22-летнего центрального защитника миланского «Интера» и сборной Италии Алессандро Бастони в ближайшее летнее трансферное окно.

Антонио Конте Clément Bucco-Lechat

По информации издания Calciomercato, Конте заинтересован в приглашении итальянца, с которым работал во время работы главным тренером в «Интере».

В текущем сезоне Алессандро Бастони принял участие в 37-ми матчах за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил четыре желтые карточки.

Текущее соглашение Бастони с «Интером» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника миланского клуба в 60 миллионов евро.