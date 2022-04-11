Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Представлен дебютный трейлер американской комедии «Выпускной год». Публикация ролика состоялась 11 апреля.

Кадр из фильма «Выпускной год» Скриншот YouTube

Картина рассказывает о школьнице-чирлидерше Стефани, впавшей в кому в 17-летнем возрасте и очнувшейся лишь спустя 20 лет. Будучи 37-летней женщиной, Стефани пытается вернуть популярность прошлых лет, преодолевая испытания в современном мире.

Напомним, что премьера «Выпускного года» намечена на 13 мая 2022 года на Netflix. Главную роль в ленте сыграла актриса Ребел Уилсон («Идеальный голос»).

Читайте ранее в этом сюжете: «Бэтмен» Мэтта Ривза получил новую дату выхода на стриминге