Нарьян-Мар, 11 апреля, 2022, 22:02 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе освободились все ковидные койки — пациенты с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении, сообщили в окружной администрации.

Mos.ru Больничные койки

«Наш округ – первый в России, где в COVID-ном стационаре не осталось больных. Тем не менее, систему здравоохранения держим в режиме готовности», — подчеркнул губернатор Юрий Бездудный.

Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 7 251 подтверждённый случай заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 7 115 человек. За прошедшие трое суток – 21 человек. В регионе зарегистрировано 100 летальных исходов от коронавируса.

В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтверждённым результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находятся 27 человек.