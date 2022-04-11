Рим, 11 апреля, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Недвусмысленная поддержка действий НАТО по вооружению Украины со стороны лидеров ведущей леволиберальной партии Италии — Демократической знаменует собой их отказ от ранее декларировавшихся идеалов, заявил 11 апреля бывший спикер парламента страны Фаусто Бертинотти.

(сс) Vlad Lesnov Палаццо Монтечиторио — здание нижней палаты парламента Италии

Вслед за другими либеральными ценностями за борт выброшен и пацифизм, а также нейтральность, теперь ведущая характеристика «либеральной партии» — приверженность НАТО, отметил он.

Представители большинства политических партий Италии(включая леволибералов, которые входят в правящую коалицию) в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.