Милан, Италия, , 21:57 — REGNUM Как сообщает издание Goal со ссылкой на Calciomercato, руководство «Милана» не планирует выкупать 22-летнего испанского атакующего полузащитника Браима Диаса за запрашиваемые 22 миллиона евро.

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В текущем сезоне Браим Диас, выступая за «Милан» на правах аренды, принял участие в 27-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету испанца 2 (1+1) очка по системе гол+пас.

«Реал» выкупил Диаса у «Манчестер Сити» 6 января 2019 года за 17 миллионов евро. За двухгодичную аренду «россонери» заплатили «сливочным» 3,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.