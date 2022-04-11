Ижевск, 11 апреля, 2022, 21:57 — ИА Регнум. До настоящего момента взрывные работы в Удмуртии завершены в Киясовском районе на реке Кырыкмас, в Сюмсинском — на реках Кильмезь и Вала, а также на Чепце в Глазовском и Балезинском районах. 12 и 13 апреля работы продолжатся на территории последнего из запланированных – Сюмсинского района, сообщил в своем telegram-канале председатель правительства республики Ярослав Семенов.

telegram-канал Ярослава Семенова Скриншот видеозаписи взрывных работ

Он уточнил, что уровень воды в реках на территории региона сейчас находится в пределах нормы. При этом наблюдается подъем воды в реках Вала и Нылга.

«На некоторых реках еще стоит лед, но в большинстве мест мониторинга по льду уже течет вода или образуются промоины. Где-то, как на Каме в Сарапуле, уже начинается ледоход», — добавил премьер-министр.

Семенов заверил, что специалисты поисково-спасательной службы Удмуртии продолжат находиться в режиме повышенной готовности до полного прохождения паводка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вавожском районе Удмуртии паводковыми водами подтопило низководный мост через реку Вала на автодороге деревня Новое Водзимонье – деревня Гуляево. Сейчас движение по данному мосту запрещено. Угроза подтопления населенных пунктов отсутствует.