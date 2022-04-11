Манчестер, Великобритания, 11 апреля, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Джанлкуа Ди Марцио, руководство «Манчестер Сити» предложило 21-летнему центрфорварду дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлингу Холанду подписать пятилетний контракт, по которому футболист будет получать 30 миллионов евро в год.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

По информации источника, «Манчестер Сити» сможет выкупить Холанда за 75 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в контракте норвежца со «шмелями» в качестве отступных.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в девятнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых забил шестнадцать мячей и отдал шесть результативных передач. В составе сборной Норвегии на счету Холанда пять голов в шести матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.