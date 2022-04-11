Рим, , 21:56 — REGNUM В 2022 году число «человекодней», проведенных туристами в Италии, может вырасти на 35% в сравнении с показателями 2021 года, таковы опубликованные 11 апреля итоги исследования Demoskopika.

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Предполагается, что общее число туристов (в том числе иностранных) составит 92 миллиона, общее количество «человекодней» — 343 миллиона.

Уровень докризисного 2019 года достигнут не будет, полагают исследователи: число отдыхающих будет на 29,6% меньше, количество «человекодней» — на 21,4% меньше.

Туризм — ведущая отрасль экономики Италии, обеспечивавшая до кризиса 13% ВВП страны.