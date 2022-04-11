Иерусалим, , 21:50 — REGNUM Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла может пройти в июне 2022 года в Иерусалиме, сообщает ANSA 11 апреля со ссылкой на источнике в католической общине Святой Земли.

Патриарх Кирилл и папа Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

12 и 13 июня Франциск будет совершать визит в Ливан, встреча с Кириллом возможна в Иерусалиме 14 июня, идут согласования, сообщили источники.

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Иларион заявил, что встреча патриарха и папы может пройти «на Ближнем Востоке».

Единственная до настоящего времени встреча папы и патриарха прошла в феврале 2016 года в Гаване.