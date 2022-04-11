Иерусалим, 11 апреля, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла может пройти в июне 2022 года в Иерусалиме, сообщает ANSA 11 апреля со ссылкой на источник в католической общине Святой Земли.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл и папа Франциск

12 и 13 июня Франциск будет совершать визит в Ливан, встреча с Кириллом возможна в Иерусалиме 14 июня, идут согласования, сообщили источники.

Ранеепредседатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархатаРПЦ митрополит Иларион заявил, что встреча патриарха и папы может пройти «на Ближнем Востоке».

Единственная до настоящего времени встреча папы и патриарха прошла в феврале 2016 года в Гаване.