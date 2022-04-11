Патриарх Кирилл и папа Франциск встретятся в Иерусалиме — СМИ
Иерусалим, 11 апреля, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла может пройти в июне 2022 года в Иерусалиме, сообщает ANSA 11 апреля со ссылкой на источник в католической общине Святой Земли.
Иван Шилов ИА REGNUM
Патриарх Кирилл и папа Франциск
12 и 13 июня Франциск будет совершать визит в Ливан, встреча с Кириллом возможна в Иерусалиме 14 июня, идут согласования, сообщили источники.
Ранеепредседатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархатаРПЦ митрополит Иларион заявил, что встреча патриарха и папы может пройти «на Ближнем Востоке».
Единственная до настоящего времени встреча папы и патриарха прошла в феврале 2016 года в Гаване.