Манчестер, Великобритания, 11 апреля, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Как сообщает издание Sky Sport, в подписании 24-летнего атакующего полузащитника «Ред Булл Лейпцига» и сборной Франции Кистофера Нкунку заинтересован лично главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник.

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В текущем сезоне Кристофер Нкунку принял участие в 29-ти турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и двенадцатью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету Нкунку семь голов в шести играх.

Нкунку выступает за «Ред Булл Лейпциг» с 18 июля 2019 года после перехода из парижского «Пари Сен-Жермен» за 13 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Нкунку также претендуют «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».