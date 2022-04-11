Париж, , 21:47 — REGNUM О высылке шести российских дипломатов объявил МИД Франции 11 апреля, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Дипломатов французская сторона подозревает в работе на российские спецслужбы.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Уточняется, что решение о высылке российских граждан принято «по итогам длительного расследования», проведённого ГУ внутренней безопасности Франции. Ведомство сообщило «о тайной операции, проводимой российскими разведывательными службами на территории Франции».

Французская сторона утверждает, что эти сотрудники российской дипмиссии работали под прикрытием, в реальности занимаясь другой работой, которая противоречит интересам нацбезопасности Франции. Эта информация будет передана советнику-посланнику российского посольства в Париже.

Напомним, в начале апреля власти Франции объявили о намерении выслать из страны порядка 30 российских дипломатов из-за неподобающей деятельности, которая якобы имела место с их стороны.

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