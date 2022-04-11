Улан-Батор, , 21:40 — REGNUM Монгольская общественная организация «Общество Новороссия — друзья в Монголии» провела митинг в поддержку России. Акция прошла на площади маршала Жукова, в нем участвовали около 300 человек.

Собравшиеся пронесли монгольские и российские флаги, а также плакаты с надписями «Мы поддерживаем Россию», «За демилитаризацию и денацификацию Украины», «Прекратите поставлять оружия на Украину», «Стоп геноциду на Донбассе».

Как отметил вице-президент «Общества Новороссия» Бадрахын Батболд, организаторы митинга действуют во имя укрепления традиционных дружественных отношений между монгольским и русским народами, а также выступают с требованием к отечественным СМИ публиковать только проверенную и достоверную информацию населению про спецоперацию на Украине. Также участники акции критиковали местные СМИ за их пособничество провокациям либеральных сил Монголии, действующих в интересах стран Запада.

На площадь вышли и российские соотечественники, проживающие в Монголии, с российским триколором и георгиевскими лентами.

Следующая акция запланирована на 9 мая в День победы.