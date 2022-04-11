Барселона, Испания, 11 апреля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание As, 32-летний боснийский центральный полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, выступающий за «Бешикташ» на правах аренды, вернется в каталонский клуб после завершения текущего сезона.

Цитата из видео «Miralem Pjanić 201718 — INSANE Passes, Assists & Goals» Миралем Пьянич

По информации источника, руководство турецкого клуба отказалось продлевать аренду футболиста или выкупать контракт.

В текущем сезоне Миралем Пьянич принял участие лишь в восемнадцати турах турецкой Суперлиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами и получил две желтые и одну красную карточки.

«Барселона» подписала Пьянича 1 сентября 2020 года, выкупив его контракт за 60 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость боснийского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11,5 миллиона евро.