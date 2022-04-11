Ижевск, , 21:37 — REGNUM В черный список авиационной безопасности ЕС попала авиакомпания «Ижавиа» (Удмуртия). Об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале Еврокомиссии.

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На деятельность авиакомпании распространяются ограничения в небе над Евросоюзом и запрет на эксплуатацию на территории ЕС, «потому что она не соответствует международным стандартам безопасности».

Напомним, в черный список всего включена 21 авиакомпания России.

ИА REGNUM напоминает, в Росавиации заявили, что решение Еврокомиссии о включении российских авиакомпаний в чёрный список Евросоюза не повлияет на безопасность полётов этих перевозчиков. Внесённые в список авиакомпании имеют всю необходимую бортовую документацию, одобренную российским уполномоченным органом в области гражданской авиации, а используемые ими воздушные суда соответствуют нормам лётной годности и проходят регулярное техническое обслуживание в установленные сроки, заключили в федеральном агентстве.

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