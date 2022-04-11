Мариуполь, ДНР, , 21:34 — REGNUM Нацисты в Мариуполе устраивали провокации подобно тем, что были организованы в Буче (Киевская область) — заставляли мирных жителей надевать белые повязки, а затем расстреливали их, чтобы представить дело так, как будто это было сделано российскими войсками. Об этом сообщает телеграм-канал «Ваши Новости», приводя видеозапись общения российского скрипача Петра Лундстрема, прибывшего выступать в войска на фронте, с одной из семей, проживающей в Мариуполе.

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Местный житель рассказывает, что украинские нацисты целенаправленно размещали свою боевую технику и позиции непосредственно вблизи жилых многоквартирных домов. В итоге семья потеряла квартиру — в нее несколько раз попали артиллерийские снаряды. От одного огневого налета во дворе дома погибли сразу 24 человека, которые просто готовили себе еду на открытом огнем (в Мариуполе нет воды, электро‑ и газоснабжения).

«Женщина, Таня, там с собачкой на третьем этаже жила, дом с прачечной. Выходит, спрашивает нациков: что вы творите? Только несколько слов сказала: что вы делаете? Они ее расстреляли и в урну выкинули», — рассказывает выживший.

Также он рассказал, как нацисты расстреливали мирных жителей с белыми повязками. Украинские боевики заставляли мирных жителей повязать белую повязку, которая в условиях боевых действий позволяет воюющим сторонам определить, что это мирный житель, а затем хладнокровно расстреливали таких гражданских, чтобы представить это дело так, как будто за гибель гражданских ответственны российские войска.

«Зашли трое и говорят — надевайте повязки. Я отказываюсь, а один мне грозит кулаком — мол молчи собака. Один повязал. Его увели и через 10 минут мы услышали автоматную очередь. А потом, когда нас уже вывозили, я видел, как они лежат — где-то один, где-то семь человек и все с белыми повязками», — рассказал выживший мирный житель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Буче (Киевская область) после того, как российские войска отошли с занятых позиций, украинские нацисты также расстреливали мирных жителей с белыми повязками, а затем обвинили в этом российские войска. Также в Буче были просто откровенные инсценировки расстрелов. Тот видеоматериал, который украинская сторона отсняла в Буче, оказался низкого качества — слишком много ляпов и нестыковок бросается в глаза. Тем не менее это не помешало Западу ввести еще более жесткие санкции против России и начать массовые поставки вооружения Украине, в том числе и тяжелого.