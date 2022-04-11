Бразилиа, , 21:54 — REGNUM В Бразилии зафиксирован самый высокий уровень инфляции за последние 28 лет. В марте потребительские цены в стране выросли на 1,62%, а в годовом выражении — на 11,3%, что значительно превысило прогнозы экономистов, сообщает новостное агентство MercoPress.

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Сильнее всего пострадала топливная сфера: цены на бензин за март выросли на 7%, а в годовом исчислении на 27,5%, что привело к росту цен на общественный транспорт на 3%. Кризис также сказался на ценах на продукты питания и напитки — они выросли на 2,42%. Газ подорожал на 6,6%, этанол — на 3%, а дизельное топливо — на 13,65%.

Чтобы вернуть инфляцию к целевым показателям, Центробанк Бразилии намерен ужесточить кредитную политику: базовая процентная ставка в ближайшее время будет поднята до 12,75%.

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