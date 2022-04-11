Неаполь, Италия, 11 апреля, 2022, 21:33 — ИА Регнум. 26-летний фланговый нападающий «Наполи» и сборной Мексики по футболу Ирвинг Лосано планирует покинуть неаполитанский клуб после завершения текущего сезона. Об этом 11 апреля сообщило издание Calciomercato.

Дмитрий Садовников Ирвинг Лосано

По информации источника, Лосано не доволен количеством игрового времени. Мексиканец проиграл конкуренцию за место в стартовом составе Маттео Политано. Также сообщается, что заменой Лосано может стать нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия.

В текущем сезоне Ирвинг Лосано принял участие в 25-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Лосано перешел в «Наполи» 23 августа 2019 года из ПСВ (Эйндховен) за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, также составляет 35 миллионов евро.