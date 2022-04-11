Лос-Анджелес, США, , 21:33 — REGNUM Тиш Финли подала на развод с кантри-певцом Билли Рэем Сайрусом. Об этом 11 апреля пишет E! News.

Майли Сайрус Скриншот видео в YouTube

По данным СМИ, в поданных в суд документах Тиш Финли утверждает, что они с супругом не проживают вместе с февраля 2020 года. Причиной этому стали «непримиримые разногласия». Как отмечает издание, пара разводится уже в третий раз за почти 30-летний брак.

ИА REGNUM напоминает, что Тиш Финли и Билли Рэй Сайрус поженились в 1993 году. У пары трое общих детей — певица Майли Сайрус, сын Брейсон Сайрус и актриса Ноа Сайрус.

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