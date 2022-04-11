Лос-Анджелес, США, 11 апреля, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Тиш Финли подала на развод с кантри-певцом Билли Рэем Сайрусом. Об этом 11 апреля пишет E! News.

Скриншот видео в YouTube Майли Сайрус

По данным СМИ, в поданных в суд документах Тиш Финли утверждает, что они с супругом не проживают вместе с февраля 2020 года. Причиной этому стали «непримиримые разногласия». Как отмечает издание, пара разводится уже в третий раз за почти 30-летний брак.

ИА REGNUM напоминает, что Тиш Финли и Билли Рэй Сайрус поженились в 1993 году. У пары трое общих детей — певица Майли Сайрус, сын Брейсон Сайрус и актриса Ноа Сайрус.