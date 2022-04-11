Лондон, 11 апреля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Опубликован финальный трейлер картины «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Премьера ролика состоялась 11 апреля.

Twitter-аккаунт франшизы «Фантастические твари» Постер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Новый фильм расскажет о противостоянии Дамблдора и Ньюта Саламандера с Геллертом Грин-де-Вальдом. Главные роли в проекте исполнили Эдди Редмейн, Джуд Лоу, Мадс Миккельсен и Эзра Миллер.

Напомним, что премьера «Фантастических тварей 3» состоялась в некоторых странах 8 апреля 2022 года. В России показ фильма в кинотеатрах был отменён.