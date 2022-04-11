Париж, , 21:28 — REGNUM Визит на Украину готов нанести французский президент Эммануэль Макрон — лишь бы это помогло улучшить ситуацию, заявил 11 апреля глава Франции в интервью BFM.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

Макрон «Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда просто ради того, чтобы посетить посольство».

Французский президент пояснил, что поездка имела бы смысл, если бы с её помощью удалось наладить диалог между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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По его словам, во Франции от него ожидают, что он сможет повлиять на украинскую ситуацию, поможет «остановить войну». Он напомним, что в феврале побывал в Москве, а также в Киеве и что поддерживает контакты по телефону с лидерами России и Украины.

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