Панама, , 21:46 — REGNUM Профсоюзы работников транспортной сферы Панамы объявили 11 апреля забастовку в знак протеста против постоянного роста цен на топливо в последние месяцы. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Панама-Сити, Панама, 2017 год Мария Плотникова © ИА REGNUM

Во время забастовки свою работу остановят около 40 маршрутов Панамы, что затронет тысячи людей, пользующихся ими, чтобы попасть на заработки в столицу. Представители профсоюзов ранее направили письменное обращение с просьбой повлиять на динамику цен президенту Лаурентино Кортисо, но ответа так и не получили.

В конце октября 2021 года водители уже парализовали работу общественного транспорта Панамы и перекрывали улицы, протестуя против повышения цен. Неделю спустя правительство одобрило введение субсидий для транспортного сектора.

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