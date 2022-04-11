Москва, , 21:23 — REGNUM Сербский актёр Милош Бикович стал гостем шоу «А поговорить?». Запись его интервью доступна на одноимённом YouTube-канале с 11 апреля.

За столом Цитата из к/ф «Холоп» реж Клим Шипенко. 2019. Россия

В ролике артист рассказал о своём детстве, профессии, а также о том, что получил российский паспорт. По словам Биковича, ему позвонили из администрации президента и спросили, как он относится к тому, чтобы стать гражданином РФ. «Я несколько раз заявлял о том, что чувствую себя частью России. Так что я не знаю, как это родилось, было ли это высказано как моя инициатива», — объяснил он.

ИА REGNUM напоминает, что Милош Бикович стал известен благодаря участию в сериале «Отель Элеон». Он также исполнил главную роль в фильме «Холоп», ставшим самым кассовым в истории российского кинематографа.

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