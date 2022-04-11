Вашингтон, 11 апреля 2022, 21:51 — REGNUM Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман провела встречу с государственным министром Великобритании по Европе и Северной Америке Джеймсом Клеверли, сообщил 11 апреля пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
На встрече в Вашингтоне Шерман и Клеверли обсудили координацию США и Великобритании в вопросе поддержки Украины.
Помимо этого дипломаты США и Великобритании обсудили двустороннее сотрудничество в Закавказье, сообщил пресс-секретарь.
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