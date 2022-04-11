Ижевск, , 21:17 — REGNUM В Ижевске обрушилась кирпичная стена в многоквартирном жилом доме № 12 по улице 9-я Подлесная. Согласно постановлению городской администрации, на территории столицы Удмуртии введен режим повышенной готовности.

Разрушенная стена Анна Алябьева © ИА REGNUM

В тексте постановления указано, что особый режим вводится с 20:00 по местному времени с 7 февраля. Главе администрации Октябрьского района Ижевска поручено выявить граждан, которые нуждаются в предоставлении временного жилья на время проведения аварийно-восстановительных работ. Жилье будет предоставлено в маневренном фонде.

Согласно другому постановлению, подписанному главой города Олегом Бекмеметьевым, для организации пункта временного размещения жителей данного дома привлечен санаторий-профилакторий «Ижсталь».

По данным мэрии, по состоянию на 8 апреля, в санаторий заселились 12 человек, от проживания в маневренном фонде пострадавшие отказались. Средства на питание и проживание граждан выделены из резервного фонда администрации, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск». На средства из указанного источника также будет проведена техническая экспертиза помещений и строительных конструкций дома. Планируется, что заключение будет подготовлено к 22 апреля.

Данный многоквартирный дом не был признан аварийным и подлежащим сносу, экспертиза также установит причины обрушения наружной стены здания.

ИА REGNUM напоминает, в Кировском районе Саратове в феврале текущего года обрушилась часть кирпичной кладки дома, расположенного на улице Гоголя. На момент происшествия в доме проживали восемь человек

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