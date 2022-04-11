Москва, , 21:13 — REGNUM С высокой долей вероятности уже в ближайшее время на Украине начнется голод. Об этом 11 апреля заявил депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, проблемы со снабжением населения продуктами питания могут возникнуть уже осенью 2022 года. Однако киевский режим не будет решать эту проблему, а Западу судьба простых украинцев безразлична.

«Осенью на Украине будет голод. Провалена посевная, разрушены дороги. Кто будет кормить украинский народ? Евросоюз? Ну пришлют туда репортеров и возможно пару грузовиков гуманитарной помощи», — заявил Исаев.

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