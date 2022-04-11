Белгород, , 21:12 — REGNUM Очередную дезинформацию опроверг вечером 11 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков – он прокомментировал сообщение из социальных сетей о «наступлении» украинской армии на регион.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

Пользователи обсуждают видео ролик с зачитыванием «приказа президента Украины о подготовке наступления на Белгородскую область». Губернатор напомнил, что против России развёрнута настоящая информационная война.

«Каждый день мы получаем новую порцию фейков. Вот сегодня новый, мне кажется, достаточно забавный, когда якобы президент Зеленский в постановочном ролике отдаёт приказ наступать на Белгород. Что-то напоминает фильмы «Властелин колец», когда орки пустыми головами стучат в пустые шлемы. Если честно – детский сад. Дорогие друзья, спокойно, внимательно, с ответственностью. Но без излишней суеты. Мы все на рабочих местах, ситуацию максимально доводим до вас, любые изменения, поверьте мне, будем информировать», — обратился к жителям глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области с 11 по 25 апреля введён «жёлтый» уровень террористической опасности для консолидации усилий власти, силовых структур и населения.