Белгород, 11 апреля 2022, 21:12 — REGNUM Очередную дезинформацию опроверг вечером 11 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков – он прокомментировал сообщение из социальных сетей о «наступлении» украинской армии на регион.
Пользователи обсуждают видео ролик с зачитыванием «приказа президента Украины о подготовке наступления на Белгородскую область». Губернатор напомнил, что против России развёрнута настоящая информационная война.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области с 11 по 25 апреля введён «жёлтый» уровень террористической опасности для консолидации усилий власти, силовых структур и населения.