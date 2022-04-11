Лос-Анджелес, США, , 21:06 — REGNUM Американская актриса и певица Селена Гомес ответила на критику её внешности. Об этом 11 апреля пишет E! News.

Селена Гомес Скриншот с YouTube

По словам Гомес, она «старается оставаться худой», однако может себе позволить пойти в ресторан быстрого питания и купить «четыре тако, три яичных рулетика, луковые кольца и острый сэндвич с курицей». «Честно говоря, меня не волнует мой вес, потому что люди всё равно жалуются на него. «Ты слишком маленький или ты слишком большой. Это тебе не подходит»… Я идеальна такая, какая я есть», — заявила она.

Ранее пользователи Сети неоднократно критиковали Селену Гомес за её «лишний вес». По словам артистки, в этот период она боролась за своё здоровье — в 2015 году певица сообщила о диагностированной у неё волчанке, а в 2017 году Гомес пережила пересадку почки.

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