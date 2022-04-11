Москва, , 20:59 — REGNUM Решение Еврокомиссии о включении российских авиакомпаний в чёрный список Евросоюза не повлияет на безопасность полётов этих перевозчиков, заявили 11 апреля в пресс-службе Росавиации.

Самолёт «Аэрофлота» Adrian Pingstone (Arpingstone)

В федеральном агентстве отметили, что внесённые в список авиакомпании имеют всю необходимую бортовую документацию, одобренную российским уполномоченным органом в области гражданской авиации, а используемые ими воздушные суда соответствуют нормам лётной годности и проходят регулярное техническое обслуживание в установленные сроки.

«Ограничительные меры в отношении российских авиакомпаний приняты заочно и не имеют под собой каких-либо оснований, относящихся к техническому состоянию парка воздушных судов российских авиаперевозчиков, поддержанию летной годности этих судов, исполнению лизинговых сделок», — указали в пресс-службе.

В Росавиации также отметили, что решение Еврокомиссии «свидетельствует о проводимой политике дискриминации и нарушения положений международного авиационного права, что неизбежно приведёт к ответным мерам со стороны авиационных властей России по отношению к авиапредприятиям государств — членов Евросоюза».

Напомним, ранее Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию в чёрный список Евросоюза по авиационной безопасности.