Лос-Анджелес, США, , 20:56 — REGNUM Американский актёр Сильвестр Сталлоне рассказал о работе над серией фильмов «Рокки». Он опубликовал пост на эту тему в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 11 апреля.

Сильвестр Сталлоне в роли Рокки Бальбоа Цитата из к/ф «Рокки-3». Реж. Сильвестр Сталлоне. 1982. США

По словам Сталлоне, идею снять первую часть «Рокки» многие «считали шуткой». Он также добавил, что больше всего ему нравится шестой фильм серии, хотя его съёмки «были самым сложным испытанием».

ИА REGNUM напоминает, что в 1976 году Сталлоне сыграл в фильме «Рокки», к которому он написал сценарий и продал его с условием, что будет играть главную роль. За эту картину актёр получил по две номинации премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Сталлоне также участвовал в написании сценария ко всем частям серии «Рокки».

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