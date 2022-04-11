Москва, 11 апреля, 2022, 20:57 — ИА Регнум. О желании украинского президента Владимира Зеленского провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным рассказал российскому лидеру канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщил он 11 апреля журналистам.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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По итогам встречи с Путиным Нехаммер рассказал прессе:

«Я ему также указал, что президент Зеленский хочет с ним прямого контакта, чтобы вести переговоры. Но на это не последовало значительной реакции».

Напомним, встреча Путина и австрийского канцлера в Москве длилась полтора часа. Она прошла в закрытом режиме. Нехаммер заявил, что хотел бы прекращения спецоперации ВС РФ на Украине.