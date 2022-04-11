Вашингтон, 11 апреля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Американский кинокомикс «Бэтмен» обзавёлся новой датой выхода на стриминговом сервисе HBO Max. Об этом пишет издание Deadline 11 апреля.

Скриншот YouTube Фильм «Бэтмен»

Так, супергеройская лента Мэтта Ривза («Монстро») появится на HBO Max 18 апреля 2022 года, а не 19 апреля 2022 года, как это было озвучено ранее. Также 23 апреля 2022 года фильм появится на самом канале HBO.

Напомним, что премьера «Бэтмена» в кинотеатрах США состоялась 4 марта 2022 года. В России прокат фильма был отменён.