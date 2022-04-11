Москва, 11 апреля, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Певица МакSим (Марина Абросимова) анонсировала сольный концерт. О будущем выступлении она рассказала в своём телеграм-канале 11 апреля.

Скриншот видеообращения МакSим в YouTube Марина Абросимова (МакSим)

»… спустя почти год я наконец-то увижусь с вами на первом сольном концерте!» — обратилась певица к своим поклонникам. По словам артистки, мероприятие пройдёт в июне 2022 года на сцене Зелёного театра на ВДНХ.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2021 года МакSим попала в больницу с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Некоторое время артистка находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и ЭКМО — в августе её выписали из клиники.