Челябинск, 11 апреля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. В Челябинской области зафиксировали первый в 2022 году природный пожар. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Cameron Strandberg Пожар

Очаг был обнаружен в Уйском районе. Его общая площадь составила 0,5 га. Из-за сильного ветра огонь мог быстро распространиться, но пожарным удалось локализовать его и потушить.

В МЧС призывают граждан не быть более предусмотрительными и внимательными. Также они не рекомендуют поджигать сухую траву, не оставлять костры без присмотра и т.д.