В Челябинской области выявили первый с начала года лесной пожар
Челябинск, 11 апреля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. В Челябинской области зафиксировали первый в 2022 году природный пожар. Об этом сообщает областное управление МЧС.
Cameron Strandberg
Пожар
Очаг был обнаружен в Уйском районе. Его общая площадь составила 0,5 га. Из-за сильного ветра огонь мог быстро распространиться, но пожарным удалось локализовать его и потушить.
В МЧС призывают граждан не быть более предусмотрительными и внимательными. Также они не рекомендуют поджигать сухую траву, не оставлять костры без присмотра и т.д.