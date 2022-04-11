Бухарест, 11 апреля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Румынии зарегистрировано 912 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 11 апреля сообщает «Румынское телевидение».

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

Согласно официальной информации, соответствующее снижение заболеваемости отмечается по всей стране. Тем не менее, медики в очередной раз призвали местное население придерживаться элементарных санитарных норм. Скончалось девять человек.

По состоянию на 11 апреля, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,87 млн. Из них умерло 65 207 пациентов.