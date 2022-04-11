Москва, , 20:45 — REGNUM Программа «Вечерний Ургант» не появится в эфире Первого канала вплоть до окончания спецоперации на территории Украины. Информацию об этом предоставило агенство InterMedia 11 апреля.

Иван Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM

В настоящее время решение о дальнейшей судьбе популярной передачи окончательно не принято. К слову, последний выпуск шоу был показан в эфире 21 февраля 2022 года.

Ранее стало известно о том, что Иван Ургант решил продать всю свою недвижимость на территории России. Причиной для подобного решения телеведущего пользователи интернета называют желание эмигрировать.

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