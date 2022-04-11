Москва, 11 апреля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Истребитель Су-27 ВВС Украины был сбит воздухе над Днепропетровской областью, сообщил вечером 11 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.gov.ua Су-27

Украинский истребитель был уничтожен российскими подразделениями ПВО.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Синельниково Днепропетровской области сбит в воздухе истребитель Су-27 украинских воздушных сил.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2132 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2028 единиц специальной военной автомобильной техники», — рассказал Конашенков.