Москва, , 20:28 — REGNUM Подведены итоги первого тура президентских выборов во Франции. Эммануэль Макрон после подсчета 100% голосов набрал в первом туре 27,8%. Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон — 23,1% и 22% соответственно.

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Невысокий результат Эммануэля Макрона в первом туре выборов объясняется, в первую очередь, внутриэкономическими ожиданиями, считает политолог, кандидат философских наук Борис Межуев.

«Были серьезные внутренние конфликты, было недовольство тем, что Эммануэль Макрон очень сильно «ложится» в глобалистскую повестку. Разумеется, есть и геополитическое недовольство тем, что его лояльность к США стоит дорого и Франции, и всей Европе. И это выражается не только в правом дискурсе, который воплощает Марин Ле Пен, и который, по видимому, уже не очень адекватен, но и в левом дискурсе, потому что успех Жан-Люка Меланшона в этой ситуации очень ярок. Это попытка выразить ощущение утраты Францией свое суверенитета на неком «левом языке», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM .

Но все это — не отношение французского общества лично к Эммануэлю Макрону, считает эксперт.

«Я не вижу лично в Эммануэле Макроне каких-то личных провалов, провалов, обусловленных личной некомпетентностью. Речь идет об общем понимании значительной части французского электората и французского политического спектра о том, что следование в фарватере США и коллективного запада — это, в общем-то, конец «суверенной Франции». Это выражается очень откровенно, это говорится открыто. И, думаю, что если бы смог возникнуть некий кандидат, который смог бы подняться над противостоянием правого и левого крыла политических сил Франции… Была такая знаменитая статья Семена Франка «По ту сторону «Правого» и «Левого». Вот, если бы кто-нибудь мог подняться «по ту сторону правого и левого», наверное, он бы победил. Но вся проблема в том, что такого человека нет, и такой идеологии не создано. Мне кажется, дело в этом», — отметил эксперт.