Бухарест, 11 апреля, 2022, 20:28 — ИА Регнум. В результате масштабного ДТП в уезде Клуж на северо-западе Румынии серьезно пострадал магистральный газопровод. Об этом 11 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Пресс-служба правительства Тверской области Строительство газопровода

По предварительным данным, инцидент произошел утром 11 апреля, когда водитель автофургона, не справившись с управлением на повороте, врезался в газовую трубу. В итоге часть трубной конструкции была разрушена, произошел выброс топлива.

Водитель машины погиб. Ведется следствие. На ликвидацию последствий аварии на газопроводе понадобится несколько дней.