Саранск, 11 апреля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 79 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 63 070 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе подтвердили 66 155 случаев заражения коронавирусом, из них 66 – за минувшие сутки. Скончался от коронавирусной инфекции как основной причины 1361 человек, два летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончался один человек.

В ковид-центры республики были госпитализированы 13 пациентов, накануне в больницы попали 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе подтвердили 65 948 случаев заражения коронавирусом по состоянию на 8 апреля, из них 78 – за сутки.