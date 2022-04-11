Йошкар-Ола, , 20:20 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 8 апреля лечение получают 79 пациентов, из них у 19 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

У всех 79 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 69 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 10 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один. 26 граждан нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы шесть человек, выписаны двое пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 апреля выздоровели с начала пандемии 43 170 жителей республики, за последние сутки выписаны три человека. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 365 случаев заражения коронавирусом, из них семь — за последние сутки.