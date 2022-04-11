Йошкар-Ола, 11 апреля, 2022, 20:18 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 11 апреля выздоровели с начала пандемии 43 170 жителей республики, за последние сутки выписаны три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 365 случаев заражения коронавирусом, из них семь — за последние сутки. Число новых заражений не превышает десять в течение недели. 1082 жителя республики скончался от последствий заражения коронавирусом, накануне и за минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике.

За день число пациентов ковид-стационаров региона не увеличилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 8 апреля лечение получали 85 пациентов, из них у 20 человек подтверждено заражение коронавирусом.