Краснодар, , 20:17 — REGNUM «Жёлтый» уровень террористической опасности введен на территории двух районов Краснодарского края с 20:00 11 апреля, сообщил в телеграм-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

«Подписал распоряжение о введении «желтого» уровня террористической опасности с 20:00 11 апреля на территории Ейского и Щербиновского районов. С сегодняшнего дня в этих муниципалитетах будет усилена работа всех наших правоохранительных органов», — написал Кондратьев.

Он обратился к жителям и гостям с просьбой быть более бдительными и при любой подозрительной ситуации обращаться в полицию по номерам 102 или 112.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высокий вровень террористической опасности был введён в Курской, Воронежской, Брянской, Белгородской областях, в Крыму. Власти Ростовской области повышать уровень террористической опасности не намерены.